Bas Moerings onverslaanbaar op eigen bodem

Voor Nederland werd het succes compleet gemaakt door Teddy van Rijt, die Itcho van ’t Ruytershof (v. Lord Z) naar de vijfde positie stuurde. De amazone rijdt de BWP-ruin al vier jaar lang op internationaal niveau. In 2014 begon de combinatie bij de junioren en in jonge paarden-rubrieken.

Uitslag.

Openingsrubriek

Het was weliswaar Denis Lynch die er met de winst vandoor ging in de openingsrubriek van CHIO Rotterdam, maar Maikel van der Vleuten hield de Nederlandse eer hoog door Beauville Z (v. Bustique) naar de derde plaats te sturen in het parcours over 1,40 meter. Op de vierde plaats eindigde de veelbesproken Comme il faut onder Marcus Ehning.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl