Bas Moerings wint hoofdrubriek op openingsdag Geesteren

De regen was geen spelbreker voor Bas Moerings op de openingsdag van CSI Twente op het Erve Maathuis in Geesteren. Met zijn KWPN’er Fasther (v. Vigo d’Arsouilles) was Moerings de snelste in de hoofdrubriek van de donderdag. Liza Tiebot zorgde voor de tweede Nederlandse zege in de 2*-rubrieken, het 1,30m was voor haar en Guidam-zoon Winchester. Het 1,35m kwam op naam van de Italiaanse Martina Simoni en Winn Winn (v. Chin Chin).