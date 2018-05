Bavaria 0.0 Eventing Team krijgt eigen trainingscentrum

Tim Lips begon vorig jaar een eigen commercieel eventingteam, het Bavaria 0.0 Eventing Team, een nationale wedstrijdcyclus en de Bavaria Eventing Trophy. Vanaf dit jaar wordt dit uitgebreid met een eigen trainingscentrum, waardoor Hippisch Centrum De Scham ter beschikking wordt gesteld.

Top en breedtesport ondersteunen

De eventingruiter licht toe: “Het Bavaria 0.0 Eventing Team biedt talentvolle eventingruiters begeleiding op weg naar de wereldtop en Tokyo 2020. De samenwerking fungeert voor deze ruiters als springplank om aansluiting te vinden bij de senioren en de eventingsport te bedrijven op topsport niveau. Maar de eventingsport in Nederland heeft zoveel meer te bieden dan alleen topruiters. Het is een familiesport bij uitstek en bij dit soort wedstrijden komen we allemaal bij elkaar om samen van de sport te genieten. Daarom hebben wij ook gekozen om zowel de top als de breedtesport te ondersteunen.”

Midden van het land

Lips had zelf in Breda al een TTC gecertificeerd trainingscentrum, maar wilde ook graag in het midden van het land over een trainings- en wedstrijdaccommodatie beschikken. Daardoor kwam hij uit bij Gert Boonzaaijer, eigenaar van Hippisch Centrum De Schalm. Boonzaaijer geeft aan enthousiast te zijn over te plannen en hoopt de eventingsport naar een hoger level te kunnen tillen.

Bron: Facebook Bavaria 0.0 Team