Goud voor Becks, Nekeman vijfde

Het onderlinge verschil tussen Becks en Fry was maar klein en de juryleden waren ook niet unaniem in de plaatsing van de beide combinaties.

Negens

Becks kreeg negens en zelfs een 9.5 van de jury voor de dubbeltellende uitgestrekte stap, maar zag ook een hele rits achten op haar protocol verschijnen voor onder andere de versterkingen in draf en de wissels om de pas en om de twee passen. Het totaal van 75,385% was net genoeg om Fry en de Zucchero-zoon voor te blijven. De voor Groot-Brittannië uitkomende stalamazone van Van Olst werd door drie juryleden op de eerste plaats gezet, maar eindigde met 75,308% op de tweede plek.

Brons

Het brons was voor de Deense Victoria Vallentin met Ludwig der Sonnenkoenig (v. London Swing). Het paar dat in de landenproef net buiten de top drie eindigde pakte individueel de derde posiumplek met een totaal van precies 74%

Nekeman

Nekeman en de Johnson-zoon Boston eindigden in de individuele proef een plekje hoger dan in de teamtest en mochten zich als vijfde opstellen. De inmiddels al enige tijd bij de Senioren uitkomende amazone kreeg in totaal 73,667% van de juryleden en dat was net te weinig om Lisa-Maria Klössinger en de Donautanz-zoon FBW Daktari voor te blijven. Het Duitse paar kreeg 73,897% van de jury.

Andere Nederlanders

Jeanine Nieuwenhuis bemachtigde net nog een plekje in de top tien met TC Athene (v. United). Net als in de landenproef kreeg het duo te maken met storing in de piaffes en kreeg daarvoor ook dikke onvoldoendes op het protocol. Het uiteindelijke totaal van 70,667% leverde precies de tiende plek op voor het paar. Maxime van der Vlist volgde met de Negro-zoon Bailey op de elfde plaats met 70,538% en EK-debutante Carlijn Huberts eindigde met Watoeshi met 67,821% op de zestiende plek.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl