Beezie Madden en Twentse paarden een gouden combinatie

Zowel in 2013 en 2018 won Beezie Madden de Wereldbeker. Vijf jaar geleden met Simon en afgelopen april met Breitling LS, die beiden niet geheel zonder toeval afkomstig zijn uit de stallen van Jeroen Dubbeldam. “Jeroen en ik hebben dezelfde filosofie over omgaan en werken met paarden. Dat zijn geen machines, je kunt er niet ieder weekeinde een Grand Prix mee winnen. Jeroen heeft veel grote prijzen gewonnen omdat hij met zijn paard daar naartoe heeft gewerkt, gezorgd dat het dier dan in goede vorm was. Dat krijg je niet op bestelling”, legt de Amerikaanse uit aan de Twentse krant.

Klik hier voor de ontwikkeling van Breitling LS.

Nieuw Twents talent?

CSI Twente past goed in het schema van Madden, die volgend weekend in Rotterdam zich probeert te kwalificeren voor de Wereldruiterspelen in Tryon. Ze komt dit weekend in Geesteren aan de start in de CSI4* met Con Taggio, Jiva en Garant. Deze laatste is de voormalig Wereldkampioen bij de vijfjarigen onder Willem Greve. Madden: “De titel van Garant geeft geen garantie, hij is nog erg jong. Wij zien potentie, maar dan is het aan ons om er mee aan het werk te gaan.”

Openingsdag

Met de inmiddels zevenjarige Garant kwam de amazone die het overgrote deel van het jaar is gevestigd bij Johan Heins in De Schiphorst aan de start in het 1,40 meter. Het duo liet alle balken in de lepels liggen, maar kwamen een fractie te langzaam over de finishlijn wat het duo één strafpunt opleverde op het scorebord.

Daarna was het de beurt aan de negenjarige Concorde-nazaat Jiva in het 1,45 meter. Opnieuw maakte de Wereldkampioene geen springfout en stuurde de merrie naar de veertiende prijs. Met de even oude Con Taggio verscheen de Amerikaanse aan de start in het 1,50 meter voor Ranking punten. Hier werden er twee springfouten gemaakt en werd het tijdslimiet overschreden.

Eerste optreden

Bekijk hier het eerste optreden van Madden met Garant begin januari 2018 in Wellington:



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Tubantia