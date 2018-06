Beezie Madden geeft Equitation uitleg op Outdoor Gelderland

Hunter- en Equitationrubrieken zijn enorm populair in Amerika en krijgen nu ook in Nederland voet aan wal. In deze proeven draait het niet om snelheid en hoge hindernissen, maar om het mooi vloeiend en ontspannen afleggen van een relatief simpel parcours. In de hunterrubrieken wordt het paard beoordeeld, bij Equitation wordt juist gekeken naar de rijstijl van de ruiter.

Hunter-Jumper Equitation Holland

De Amerikaanse Patricia van Motman en Florence Wetzel, oprichtsters van Hunter-Jumper Equitation Holland, laten Nederlandse ruiters van deze discipline proeven door middel van clinics door heel Nederland en hebben de eerste twee HJE Holland wedstrijden in Gelderland inmiddels achter de rug.

Kansen

Op het moment dat Beezie Madden hoorde dat er op Outdoor Gelderland een Hunter-Jumper Equitation clinic werd gegeven, meldde ze zich meteen dat ze wel wilde helpen. De Amerikaanse ziet absoluut kansen voor de sport in Nederland. “Equitation is een heel goede dressuurmatige basis als je verder wilt komen in de springsport. Maar ook voor mensen die geen ambitie hebben om steeds hoger te springen, is het een leuke uitdaging om steeds beter een relatief eenvoudig parcours af te leggen.”

Jumping-dressage

Beezie Maddens pupil, Amerikaans nationaal kampioene Equitation Madison Goetzmann (18), rijdt voor het publiek een Equitation parcours en daarbij geeft Beezie tekst en uitleg. “De manier waarop je rijdt en hulpen geeft is van groot belang bij het springen en zeker bij Equitation. In Amerika noemen we het ook wel ‘jumping-dressage’, vertelt de amazone, die met haar zachte hand, balans en een voorwaartse zit het schoolvoorbeeld is van de Amerikaanse manier van rijden die zo gewenst is bij Equitation-wedstrijden. Zelf reed Beezie in het verleden ook vele Equitation wedstrijden, waarmee ze een sterke basis legde voor haar twee gouden teamplakken op de Olympische Spelen. Afgelopen week werd ze nog tweede in het 1,55m springen op CHIO Rotterdam.

Goede voorbereiding

Madison Goetzmann is, naast Equitation-kampioene, ook actief op internationale viersterren springwedstrijden. Zij komt, net als nog twee pupillen en Beezie Madden zelf, in actie op Outdoor Gelderland. Beezie: “Ik heb drie paarden mee. Het is volgens mij de eerste keer dat ik in Arnhem rijd, maar ik heb heel goede berichten over het concours gehoord. Het past heel goed in mijn voorbereiding op de Wereldruiterspelen in Tryon, later dit jaar. Het is in de buurt, we staan bij Johan Heins in Drenthe op stal. Ik wil ook niet alleen maar vijfsterrenwedstrijden rijden met mijn paarden en we hebben een paar jonkies mee. Ik heb er veel zin in.”

Outdoor Basterds

Op de populaire dressuuravond op Outdoor Gelderland wisselen sport, humor, educatie en showelementen elkaar af. Een hoogtepunt beloven de ‘Outdoor Basterds’ te worden. Een aantal ‘golden oldies’ uit de dressuurwereld binden de strijd met elkaar aan op Grand Prix-niveau. Zo zijn onder andere Tineke Bartels, Coby van Baalen, Rien van der Schaft, Leunus van Lieren en Alex van Silfhout al wekenlang in training om een zo goed mogelijk resultaat in de dressuurring neer te zetten. Dit alles wordt voorzien van commentaar van niemand minder dan Anky van Grunsven.

Programma

Outdoor Gelderland gaat dinsdag 26 juni al van start met de paradag, waarbij kinderen met of zonder handicap het evenement om 12.00 uur openen door middel van een dansclinic in de hoofdpiste. Via landelijke sport, voor de jeugd en regionale ruiters, stijgen de parcoursen naar steeds hogere hoogtes. De internationale ruiters komen van donderdag tot en met zondag aan de start.

Bron: Outdoor Gelderland