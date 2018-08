Beezie Madden wint Grote Prijs Traverse City

Coach is gefokt door Hans Dollen uit Onstwedde en werd tot 2015 door Lennard de Boer uitgebracht in het Z-springen. Daarna verhuisde de nu tienjarige ruin naar de stallen van Madden, die al vele successen met hem boekte. Ze wonnen onder andere de Great American Grote Prijs in Ocala in maart en in juni de Glock’s CSI5* Grote Prijs in Oostenrijk.

IJzer

Ondanks het verliezen van een ijzer op het losrijterrein waren Madden en Coach de sterkste in de barrage in Traverse City. Na het terugplaatsen van het ijzer kwam de combinatie in 40,11 seconden foutloos over de finish.

Tweede en derde

Margie Engle werd tweede met Royce (v. Cafe au Lait) met een foutloze barrage in 40,70 seconden en de derde plaats was voor de pas 20-jarige Hunter Holloway met VDL Bravo S (v. Ephebe for ever) met een tijd van 43,06 seconden.

De barrageritten van Beezie Madden en Margie Engle naast elkaar:



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping