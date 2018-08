Belg Vereecke maatje te groot, Pals vierde GP Beervelde

In een sterk deelnemersveld van 58 starters wisten een totaal van 12 combinaties de barrage te bereiken. Na een spannende barrage was het uiteindelijk Koen Vereecke de overwinning binnenhaalde. De beste Nederlander was Pals op plek vier.

Thuisland wint

De Belgen waren oppermachtig. Yves Vanderhasselt reed een ronde van 44,13 met Hetman of Colors (v.Calvaro). Dit leek al een snelle ronde. Vereecke deed er echter nog een paar scheppen bovenop met Jativia (v.Cardento), en klokte 40,28 seconden. Genoeg om de overwinning in België te houden. De Fransoos Jacques Helmlinger (Tonic des Mets) werd tweede en Vanderhasselt derde.

Nederlanders

Pals (Fernando) reed een mooie foutloze ronde in 44,88, en mocht hiermee de vierde prijs in ontvangst nemen. Emmen (Delvaux) finishte foutloos in 46,11, wat goed was voor de zesde plaats. Biessen (Loro Piana Banco D Hyrencourt) eindigde op plaats twaalf met een fout in de barrage.

