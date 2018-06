Belgen helemaal terug in eerste divisie: winst in Sopot

België heeft het grootste gedeelde van de FEI Nations Cup-serie er al op zitten voor dit seizoen. De vorig jaar weer naar de eerste divisie gepromoveerde Belgen hebben nog maar twee wedstrijden op de agenda staan voorafgaand aan de finale in Barcelona. Volgende week in Rotterdam en eind juli in Hickstead. Tot nu toe verzamelden de verschillende teams van de in januari 2017 aangestelde bondscoach Peter Weinberg 260 punten, maar 10 punten minder dan klassementsleider Zwitserland.

Bruynseels, Devos, Guery en Philippaerts

In het Poolse Sopot liet Weinberg Niels Bruynseels met Cas de Liberté (v. Cracky Z), Pieter Devos met Claire Z (v. Clearway), Jerome Guery met Garfield de Tiji des Templiers (v. Quasimodo Z) emn Olivier Philippaerts met H&M Ikker (v. Ogano Sitte) in actie komen. Vier Belgen stuk voor stuk gezeten op Belgische paarden dus.

In de eerste omloop hoefde er alleen een tijdfoutje van Cas de Liberté worden genoteerd (streepresultaat 4 fouten Devos/Claire Z). In de tweede omloop was de foutloze ronde van Devos met Claire Z, 4 fouten van Jerome Guery met Garfield en 8 fouten van Philippaerts met Ikker al genoeg om de Fransen achter zich te houden. Bruynseels hoefde daarvoor niet eens in actie te komen. Het totaal van 13 strafpunten was genoeg om de rest van het veld te verslaan.

Volgende week weer in actie

Niels Bruynseels, Pieter Devos en Olivier Philippaerts worden volgende week weer geacht in actie te komen in de Nations Cup-etappe in Rotterdam. Dan wordt het team aangevuld met Nicola Philippaerts en Jos Verlooy. In Rotterdam maakt Weinberg bekend welke combinatie daadwerkelijk in actie gaan komen en wie op de reservebank mag plaatsnemen.

Frankrijk tweede, Duitsland laatste

Het Franse team, dat in St. Gallen nog won, werd nu in Sopot tweede met een totaal van 16 strafpunten. In het klassement staan zij ook achter België, met 240 punten. Het team uit de Verenigde Staten, dat niet meestrijdt voor punten in de Europese League, werd derde in Sopot (21 strafpunten), gevolgd door Zweden (24 strafpunten). Voor Duitsland wil het tot nu toe niet echt vlotten in de FEI Nations Cup serie. In Sopot was er de laatste plaats en met 225 punten uit vier wedstrijden ziet het er niet al te rooskleurig uit. Duitsland staat daarmee op de vierde plaats in het klassement, terwijl voorgangers Zwitserland, België en Frankrijk er elk nog maar 3 wedstrijden op hebben zitten.

Nederland staat voorlaatste in het klassement, maar dat is een vertekend beeld. De Oranjejassen hebben er namelijk nog maar één wedstrijd voor punten opzitten: La Baule, waar het team van Rob Ehrens tweede werd.

Uitslag

Klassement

Bron: Paardenkrant-Horses.nl