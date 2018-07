Belgen maken er een feest van bij De Peelbergen

Met de tienjarige Flipper d’Elle-telg Ivanhoe zette Alexander Housen als tweede starter in de barrage van de Junioren-GP een tijd neer van 40.62 seconden. Deze werd enkel geklopt door landgenoot Gilles Nuytens in 39.49. Een balk aan de benen van Elando CT (v. Diarado) deed het paar zakken naar de vijfde plaats. Housen hield de nummer twee, Ingemar Hammarström, bijna drie seconden op afstand. De Zweedse ruiter nam zijn revanche in de Pony Grand Prix. Met tegengas van maar liefst vier Belgen hield de 15-jarige barragist hen allen van de winst.

Europese Kampioenschappen

Volgende week maandag gaat het EK voor de Jeugd van start in Fontainebleau. Terwijl het Roemeense team De Peelbergen aan deed als tussenstop naar Frankrijk, was ook meervoudig EK-ruiter Alexander Housen van de partij. De vijftienjarige Belg werkt in het bedrijf van zijn ouders, New Nordic Horses in Meeuwen-Gruitrode, en reed op het ECdP zijn derde paard. “Een bezoek aan De Peelbergen zat er al lang aan te komen. Ik heb de luxe dat ik ieder weekend uit een aantal paarden kan kiezen, dus vorig weekend waren we hier voor het eerst. Eigenlijk hadden we veel eerder moeten komen, het is nog geen 45 minuten rijden, maar we maken het in de toekomst goed”.

Winnen

Ook het jongere zusje van Housen, Emilia, reed mee in de barrage. “Ik ben altijd wel competitief, maar als de een niet wint dan is het de ander, denk ik maar. We willen immers allemaal graag winnen”, lacht de ruiter die middels thuisscholing zijn middelbare school diploma hoopt te behalen. “School was niets voor mij. Ik moest alles half doen, huiswerk, examens, de paardensport. Dat werkte averechts. Omdat ik toch de sport in wil, hebben we het nu zo geregeld en de resultaten zijn nu ook veel beter. Ik hoop dat dit ook geldt straks op het EK. De vorige keren eindigden we steeds net naast het podium”.

