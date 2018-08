België kiest springteam WEG Tryon

Het team bestaat uit Niels Bruynseels, Pieter Devos, Nicola Phillipaerts, Jos Verlooy en als reserve reist mee Gregory Wathelet.

Sterk team

Bruynseels is geselecteerd met Cas de Liberte (v.Cracky Z). Deze combinatie was deel van het winnende team in de landenwedstrijden van zowel Rotterdam als het Poolse Sopot. Pieter Devos neemt de Surcouf de Revel nakomeling Espoir mee. Deze succesvolle combinatie werd vijfde op het EK in Gothenburg vorig jaar, en begin dit jaar won Devos nog de Grote Prijs van Bordeaux met de ruin. De derde ruiter is Nicola Phillipearts met H&M Chilli Willi (v.Casall). Phillipaerts won naast de Nations Cup in Rotterdam ook de Grote Prijs van Chantilly met de Casall nakomeling.

De Benjamin en de vijfde man

De Benjamin van het team is met zijn 23 jaar, Jos Verlooy. Verlooy rijdt op de WEG zijn Emerald nakomeling Igor. De jonge Belg toonde zijn koelheid door België dit jaar de overwinning in de landenwedstrijd van Rotterdam te bezorgen. Als reserve reist Gregory Wathelet mee met MJT Nevados S (v.Calvados Z). De combinatie werd in juni nog tweede in de 1,60m Grote Prijs van het Portugese Cascais, en toonde in Hickstead vorm door nul en vier in de landenwedstrijd te rijden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl