België wint Nations Cup-etappe Linz

Twaalf teams gingen met elkaar in Linz de strijd aan. Acht daarvan verschenen in de tweede manche nogmaals in de baan. Het Belgische team bestaande uit, Gilles Dunon met Fou de toi vd Keihoeve, Yves Vanderhasselt met Jeunesse, Frederic Vernaet met Just a Game en Wilm Vermeir met DM Jacqmotte, noteerden over beide omlopen slechts vier strafpunten. De BWP-hengst Toulon had met deze prestatie een grote bijdrage aan de overwinning. De paarden van Dunon, Vernaet en Vermeir stammen namelijk allemaal van de Heartbreaker-zoon af.

Denemarken volgde met zeventien strafpunten op gepaste afstand en bleef nipt voor op Groot-Brittannië.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl