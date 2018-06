Belgische Children profiteren van fouten andere teams

Alle druk lag op de Brit Iwan Carpenter die als allerlaatste ruiter van zijn team één foutje mocht maken om Engeland de winst te bezorgen. Dat balkje viel en zijn paard haakte ook nog af op de laatste sprong – de sloot – tot grote vreugde van de Belgen. “De vijf strafpunten die we in de eerste omloop opliepen, waren nog niet zo slecht. Maar die ene tijdfout had vervelend kunnen uitpakken voor ons”, vertelt de bondscoach Jean Jacques Mathijs die voor het negentiende jaar op rij op de twintigste editie van het Dutch Youngster Festival was.

Ongelukkig

Albert Bruyneel was de ongelukkige die zich twee keer liet uitbellen in deze 1,30 m wedstrijd met Jalvaro II (v. Calvaro). “Hij was vandaag niet zo fris. Misschien door het warme weer. In de tweede ronde was het gevoel beter, maar had ik een misafstand waarna hij niet meer aantrok. Ik had het geluk dat mijn teamgenoten zo goed reden en dat de andere teams onverwacht fouten gingen maken.”

Gouden sleutel

Dat de amazones tussen de twaalf en veertien jaar zo koel bleven, was de gouden sleutel tot succes. “Ik vind het wel fijn om als eerste van start te gaan. Dan ligt er niet teveel druk op me”, lacht Elise van den Branden, die recent al derde met het team werd in Opglabbeek. Haar merrie Brilliantina van ’t Ruytershof (v. Bamako de Muze) kwam met 4/0 uit de ring.

Droomdebuut

Aurelia Guisson maakte een droomdebuut in de Nations Cup met 0/0 op Berlini from Second Life Z (v. Berlin) en Paris Vandousselaere sloot op Quitona de la Cour Z (v. Quintus) af met 1 en 4 strafpunten. “Of ik het spannend vond aan het eind? Nee, ik heb nooit stress. Nu ook niet.” “Dat klopt”, beaamt de coach. “Paris gaat naar nationale 1.30m wedstrijden alsof ze naar de kermis gaat.”

Bekendmaking team

Nog een paar wedstrijden en dan maakt ook België het EK-team bekend. “Het Children rijden leeft wel in België, al hebben wel wat mensen zich teruggetrokken. Naar Wierden of Fontainebleau is 300-350 kilometer, maar naar Samorin bijvoorbeeld 800-900. Dat past niet iedereen”, aldus Jean Jacques Mathijs.

Drie teams op twee

Maar liefst drie teams finishten op de tweede plaats met 12 strafpunten: Ierland, Spanje en Nederland. Met de positie is Luc Steeghs tevreden, maar met de score en enkele rondjes nog niet helemaal. Emma Bocken realiseerde een 5/4, Senna Everse 0/12, Lily Engelsman 0/0 en Cejay Joosten 4/4.

Bron: Wendy Scholten