Bella Rose maakt comeback in Oostenrijk

Werth moest op de Wereldruiterspelen in Normandië in 2014 Bella Rose vanwege een hoefzweer plotseling terugtrekken. De Duitse combinatie was daar in het eerste onderdeel, de Grand Prix, tweede geworden met een score van 81,529%. Na de prijsuitreiking van de landenwedstrijd was de merrie kreupel en moesten zij de strijd om een individuele medaille staken.

Eenmaal terug

In november van dat jaar kwam het duo in Stuttgart nog een keer aan de start en pakte daar de overwinning in de Grand Prix en de Special. Daarna bleef het stil.

Vertrouwen

In de loop der tijd bleven er met regelmaat berichten verschijnen waarin een comeback van Bella Rose te verwachten was. Toch moest Werth het rentree van de merrie steeds opnieuw uitstellen. Iets meer dan een jaar geleden vertelde Werth dat er medisch gezien niets meer in de weg stond van een rentree, waarbij toen gedacht werd dat dat rentree op het Duitse kampioenschap plaats zou vinden. Dat gebeurde dus niet, maar nu is het dan toch zo ver. Morgen staat het duo om 13.47 uur op de startlijst.

Stil rentree

Werth wilde graag een rustig rentree voor de veertienjarige vosmerrie en vertelde aan St. Georg dat er slechts vijf mensen op de hoogte waren van haar plannen om in Fritzens aan de start te verschijnen.

