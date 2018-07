Bella Rose ook niet te kloppen in de Special

Afgelopen vrijdag maakte Isabell Werths lievelingspaard Bella Rose na bijna vier jaar afwezigheid in de ring haar comeback met een unanieme overwinning in de Grand Prix, zondag maakte het paar het feestje compleet met opnieuw een unanieme zege in de Special. De Belissimo M-dochter kreeg 80,170% voor haar optreden en stond daarmee zowat zes procent los van de concurrentie.