Belstaff wint zijn eerste GP-Special in Uggerhalne

De Hannoveraanse hengst Belstaff heeft vrijdag op het CDI Uggerhalne zijn eerste start in de Grand Prix Special gewonnen. De Brentano II-zoon werd gereden door Betina Jaeger, waarmee hij in 2015 een keer internationaal uitkwam in de Small Tour en donderdag voor het eerst een internationale Zware Tour liep en kreeg 71,532% voor zijn optreden.