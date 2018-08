Ben Maher blijft thuis, vier WEG-debutanten naar Tryon

Groot-Britannië stuurt William Funnell met Billy Buckingham (v. Billy Congo). De ervaren ruiter maakte op het EK van 2013 in Herning deel uit van het gouden Britse team. Toen met Billy Congo, de vader van zijn huidige troef. De enige Whitaker in Tryon is William. Hij gaat met met Utamaro D Ecaussines (v. Diamant de Semilly). De hengst sprong vier jaar geleden op de WEG in Caen onder Joe Clee.

De andere helft van het team wordt gevormd door de amazones Amanda Derbyshire met Luibanta BH (v. Luidam) en Holly Smith met Hearts Destiny (v. Paradiso).

Cornetto K reserve

Alexandra Thornton is met Cornet Obolensky-zoon Cornetto K (die op de Spelen in Rio sprong onder Doda de Miranda) de reservecombinatie.

