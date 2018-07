Ben Maher wint twee dagen achtereen met ‘geleende’ Don Vito

Gisteren won de Britse springruiter Ben Maher gisteren al het 1,45m op de openingsdag van de GCT-wedstrijd in Parijs. Hij deed dat met de van Emily Moffit geleende Don Vito (v. Quaprice Bois Margot). Vandaag was er wederom de winst. Een unicum.

We ruilen wel eens van paard

Maher vertelt over de ruin: “Ik heb Don Vito pas een keer of twee gereden en mocht hem voor dit weekend lenen van Emily Moffet die hem sinds enkele maanden op stal heeft staan. We rijden allebei voor Poden Farms en ruilen dan wel eens van paard.”

Tweede plaats voor van Asten

Op de tweede plaats eindigde Leopold van Asten met VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus), de merrie die vorige week in Monte Carlo ook al twee keer in de prijzen liep. Vandaag de eerste dikke buit voor de tienjarige merrie, die pas sinds mei bij Van Asten onder het zadel is. Ze streek met de tweede plaats 10.000 euro op.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl