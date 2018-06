Talbot werd naar de jury geroepen en uitgesloten van de wedstrijd. Het publiek was het meer dan eens met de beslissing en gaf de jury een applaus. Eerder dit jaar in april ontving de ruiter in Arezzo een gele kaart wegens ‘incorrect gedrag’.

Marriët Smit-Hoekstra, de voormalig amazone van Everglade, betreurt de situatie: “Het is zo’n goed paard, hij verdiende dat niet..”

Bron: Spring Reiter