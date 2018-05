Benjamin Raistrick wint met KWPN-ruin Hessel: ‘Hij heeft gevoel voor humor’

“Hessel is een paard met veel vermogen en hij is heel voorzichtig. Hij weet precies wanneer het menens is en vecht dan ook voor je. Hij kan zeker het grotere werk wel aan. Op stal kan hij ondeugend zijn, hij heeft wel gevoel voor humor”, vertelt de 23-jarige Benjamin Raistrick. Hij rijdt sinds twee jaar voor Windmill Farm Estate die ook eigenaar is van Hessel.

Top drie

De tweede plek in deze finale was voor de Duitse Nina Ulenberg met Grey Man (v. Grey Top). Stal Tops-ruiter Alberto Zorzi eindigde op de derde plaats met Adele Z (v. Air Jordan).

Laseur opnieuw beste Nederlandse

Vandaag zette Megan Laseur opnieuw het beste resultaat voor Nederland neer. Ze reed Hipica (v. de Plot-Blue) naar de vierde plek. Ook Nadieh Plegt (11e) en Maikel van der Vleuten (14e) vielen weer in de prijzen.



Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/TopsInternationalArena