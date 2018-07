Berino herovert titel ereklasse

Vier rijders nodigde de jury uit voor de finale en dat werd een boeiend schouwspel. Berino liep in handen van Mark de Groot een zeer overtuigende eerste ronde. Maar Cor van Dijk wist zich met zijn de topsportmerrie Elegant (v. Waldemar) op het juiste moment ook heel goed in de kijker te rijden. Het was, zeker bij herkansing, al snel duidelijk dat het tussen deze twee beste bewegers ging.

De altijd strijdbare Berino leek de ernst van de situatie te begrijpen, hij gooide alle remmen los en streed voor wat hij waard was en dat was dus de kampioenstitel. De twaalfjarige vos maakte zich deftig in het front en keek er fier over. Zijn krachtige bewegingen, gekenmerkt door een zeer expressief voorbeengebruik en een sterk stuwende achterhand , maakten het plaatje compleet. Berino is een zoon van Stuurboord uit Sabrina (keur van Renovo). Hij is gefokt door de HBC-Stal uit Boijl en in eigendom van Martin de Groot uit Giessenburg.

Ook alles uit de kast

Topsportmerrie Elegant haalde ook alles uit de kast voor haar baas Cor van Dijk die Elegant tot een bijzonder groot zweefmoment wist te motiveren en dat maakte haar show bijzonder indrukwekkend.

Plaats drie en vier was aan de arbiter. Het ging tussen Wild Rose F (v. Manno) met Pien Jansen en Hebulanes (v. Cizandro) met Wim van Duinen. Wild Rose was eerst niet helemaal stabiel, maar Jansen wist de stoere en groot bewegende vos in de finale wel goed bij de les te houden. Zo streefde ze Hebulanes in de finale voorbij. De bruine Hebulanes weet altijd indruk te maken met zijn gedragen manier van bewegen maar qua front moest hij toegeven op zijn voorgangers.

Bron: KWPN