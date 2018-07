Bert-Jan Zuidema: ‘Dat was inderdaad een mooi begin’

“Het parcours lag mij wel. Het was niet extreem moeilijk, maar mooi om mee te beginnen met deze jonge paarden. Toch is het moeilijk vooraf in te schatten of je zo’n wedstrijd kunt winnen. Het hangt van veel factoren af, maar ditmaal zat alles mee.”, vervolgt Zuidema.

Fijne eigenaren

Het winnende paard is van eigenaar Jans Veldman uit Elim, een paardenbezitter waarmee Zuidema goede ervaringen heeft. “Veldman heeft altijd fijne paarden om mee te rijden”, zegt Zuidema. “Ik heb als zelfstandig ruiter mijn eigen stal, maar rijd ook paarden van anderen, zoals Veldman, maar ook voor Johan Heins ben ik actief. Wanneer ik vandaag van het concours kom, is het werk nog niet klaar, want op mijn stal staat nog een aantal paarden die ik ook nog moet rijden. Gelukkig heb ik voorafgaand aan CH de Wolden die paarden flink kunnen rijden, zodat het deze week voor hen wat rustiger aan gaat. Maar ik vind het niet erg om ’s avonds nog actief te zijn.”

Grand Prix kwalificatie

De openingswedstrijd van donderdagochtend was niet de enige op donderdag voor Zuidema. Hij reed met Fleurabella V in de direct op tijd rubriek over 1,40 meter, die tevens dient als kwalificatie voor de Grote Prijs van zondag. Zuidema kreeg één balk in deze rubriek. “Het winnen van de Grote Prijs komende zondag is voor dit paard nog wat te hoog gegrepen denk ik. Ze moet nog groeien.”, vertelt hij.

Silver Tour

De laatste rubriek van de dag werd een prooi voor de Engelsman Alex David Gill. Op de rug van de KWPN merrie Esprit de Pomme (Berlin x Jus de Pomme) kwam hij foutloos rond in 61,15 seconden. Harry Wiering eindigde op de tweede plaats. Hij noteerde met Folinda (Van Gogh x Ahorn) een tijd van 62,27 seconden. Ook Wiering bleef foutloos. De Amerikaanse Joie Gatlin werd derde met Kimmel Scf (Amaretto D´arco x Lester). Een prima prestatie leverde de Asser amazone Chantal Regter. De talentvolle Drentse werd vierde met Quilando (Quintender x Landadel) in een foutloze rit. Ze klokte 62,73 seconden en was daar bijzonder content mee.

Greve zegeviert

Willem Greve won de kwalificatie met de Carinjo-zoon Carewicz. Hij finishte in 59,33 seconden. Daarop volgde op minieme afstand de Duitse Karl Brocks en de Italiaan Antonio Alfonso. Albert Zoer werd vierde met Heechhiem’s Cancun VDM, een nazaat van Balou du Rouet x Karandasj in 59,98 seconden.

Kuipers en Van Mierlo

Op de eerste dag was er ook succes voor Doron Kuipers uit Mijnsheerenland. Hij is bijna altijd voorin te vinden wanneer hij aan de start komt in Veeningen. Vandaag won hij de Bronze Tour met F Termie R12 (v. Lasino).

Maikel van Mierlo werd winnaar bij de zevenjarigen met Gycara (v. Ticallux Verte)

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht