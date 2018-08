Bert Rutten: ‘Blij met deze collecties’

Intro K (Apache x Rousseau), waarvan bij het KWPN in 2018 12 veulens werden geregistreerd, liet zes veulens zien in Ermelo. De nog naamloze N (uit Folda II v. Tuschinski) van G.C. van der Koppel uit Wadenoijen kwam aan kop te staan. Over de collectie zei Rutten: “Uniforme collectie rassige en hoogbenige veulens met veel uitstraling. De stap is ruim, in draf hebben de veulens veel souplesse en in galop af en toe nog moeite met de balans.”

Jerveaux

Jerveaux (Ferdeaux x Jazz), waarvan bij het KWPN in 2018 41 veulens werden geregistreerd, liet zeven veulens zien. Nil Nequit Amor (Jerveaux x Havidoff) van J.G. Stegerman uit Dedemsvaart werd bovenaan gezet in deze groep. Rutten zei het volgende: “Een uniforme collectie met ruim voldoende ontwikkelde veulens die ruim voldoende in het dressuurpaardenmodel staan en veel uitstraling hebben. Thuis werden de veulens in het rechtshoeksmodel gescoord, hier kunnen de veulens af en toe wat meer lengte hebben. Het beenwerk is doorgaans correct, waarbij we enkele malen een franse stand en een steil achterbeen hebben waargenomen. De stap is ruim voldoende tot goed, de draf lichtvoetig en de galop heeft souplesse. Het achterbeen zou bij enkele veulens meer ondergebracht kunnen worden.”

Four Legends KS

Four Legends KS (Wynton x De Niro), waarvan bij het KWPN in 2018 60 veulens werden geregistreerd, liet acht veulens zien. Hier stond New Balance (Four Legends x Matterhorn) van J. Gloudemans uit Nuland bovenaan. Rutten: “Een uniforme groep goed ontwikkelde veulens met voldoende uitstraling, waarbij de halslengte positief opviel. De stap is goed van ruimte en souplesse, de draf kan wat mee3re bergop en de galop kan nog wat meer balans hebben.”

Iconic B

Iconic B (Bon Bravour x Jazz), waarvan bij het KWPN in 2018 73 veulens zijn geregistreerd, liet zeven veulens zien. Hier kwam Nobility S (Iconic B x Krack C) van M. Spitzers uit Slagharen aan kop. Rutten was ook hier te spreken over de collectie: “Een uniforme collectie ruim voldoende tot zeer goed ontwikkelde veulens die goed in het rechthoeksmodel staan. Het fundament is over het algemeen correct, af en toe sabelbenig. De stap heeft ruimte en lichaamsgebruik, de draf ruimte, afdruk en gaat de bergop en in galop tonen de veulens ook veel afdruk.”

Incognito

Incognito (Davino V.O.D. x Vivaldi), waarvan bij het KWPN in 2018 136 veulens werden geregistreerd, liet zeven veulens zien. Hier stond Napoleon (Incognito x Fidermark) van W.B.A. Nijhof uit Haaksbergen bovenaan. Rutten vertelde dat de collectie getoonde veulens positief afweek van de thuis gescoorde veulens. “Deze veulens zijn rassig en staan goed in het dressuurpaardenmodel, hebben uitstraling en een mooie hals. De stap is ruim met voldoende lichaamsgebruik, de draf is lichtvoetig en de berg op en in galop hebben de veulens balans.”

Just For You

Just For You (Uthopia x UB 40) bracht bij het KWPN in 2018 twaalf veulens, acht daarvan verschenen in Ermelo (zes op naam van van Just for You’s eigenaar Tim Coomans!). Hier stond Norton TC (Just For You x Ampere), die Tim Coomans samen met L. Bouwman uit Zuid-Beijerland in bezit heeft, bovenaan. Rutten was opvallend positief over deze Coomans-collectie: “Een uniforme collectie veulens die veel uitstraling heb ben en ruim voldoende in het dressuurtype staan. De stap is iets wisselend, de draf lichtvoetig, met een mooie voorbeentechniek en net zoals de galop de bergop.”

Inclusive

Inclusive (Everdale x Uptown) bracht in 2018 bij het KWPN 48 veulens, daarvan kwamen er tien in Ermelo, waarbij het model en het front van deze veulens positief opviel. Hier kwam Nolita F (Everdale x Scandic) van H.J.F. Franke uit Enschede bovenaan. Rutten deed nogmaals zijn ‘gebruikelijke’ zegje: “Een uniforme collectie voldoende tot zeer goed ontwikkelde veulens die goed in het dressuurpaardenmodel staan en daarbij hoogbenig zijn. Over het algemeen correct in het fundament. De stap is zeer goed, de draf heeft ruimte, de galop ook, maar daarin zouden de veulens meer mogen dragen.”

For Ferrero

Uit de eerste ‘illegale’ jaargang van For Ferrero (For Romance I x Don Crusador), die pas in het najaar van 2017 werd goedgekeurd, werden in 2018 57 veulens geregistreerd bij het KWPN. Zeven daarvan kwamen naar Ermelo, waarbij Nikadin S (For Ferrero x Trento B)van Stal van de Sande volgens de jury het beste veulen was. “Een uniforme collectie veulens die ruim voldoende tot zeer goed in het rechthoeksmodel staan. De veulens zijn hoogbenig en hebben een lange schoft.”

Il Divo

Il Divo (Winningmood x Oscar) bracht in 2018 bij het KWPN 16 geregistreerde veulens, daarvan waren er zeven in Ermelo. Vijf van Il Divo’s eigenaar familie Van Norel en één van de twee overige veulens ging met de prijs aan de haal: Nouveauté Prinses (Il Divo x Uphill) van Eimert Fikse uit Oene. Over de collectie zei Rutten: “Een uniforme collectie die ruim voldoende in het dressuurpaardenmodel staan, hoogbenig zijn en het fundament is correct. Meerdere veulens zijn lang gekoot. De stap is zeer goed, de draf is lichtvoetig en goed van ruimte de galop heeft ruim voldoende ruimte en balans.”

Just Wimphof

Van alle hengsten die vandaag een collectie toonden in Ermelo heeft Just Wimphof (De Niro x Riccione) in 2018 de meeste (KWPN geregistreerde) veulens op de wereld gezet: 191. Daarvan kwamen er 10 in Ermelo, waarbij Nique (Just Wimphof x Apache) van J. van de Schaaf uit Hantumeruitburen bovenaan kwam te staan. De veulens van Just Wimphof vielen positief op in beweging, maar misten af en toe ontwikkeling. Rutten deed nog een keer het standaard riedeltje: “Mooie uniforme collectie met ruim voldoende tot goed ontwikkelde veulens, die zeer goed in het type staan en veel uitstraling hebben. Het fundament is correct en hard. De stap is ruim voldoende, de draf lichtvoetig en de bergop en de galop heeft veel balans.”

