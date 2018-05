Bertram Allen wint met Eldorado-zoon Go To Fortuna: ‘Een belofte voor de toekomst’

“Het is een paard met veel vermogen, hij wil voor je vechten en hij heeft een super karakter. Hij is zeker een belofte voor de toekomst,” aldus Bertram Allen na zijn winnende rit. De Ierse ruiter heeft de door P. en A.M. Rinkes-Tjeenk Willink gefokte Go To Fortuna sinds vorig jaar zomer op stal in Hünxe in Duitsland.

De Duitser Markus Renzel eindigde op de tweede plaats met Catenda (v. Casall). De derde plaats ging naar Jessica Dimmock uit Groot-Brittannië met Billy Fleance (v. Tangelo van de Zuuthoeve).



Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses/TopsInternationalArena