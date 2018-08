Beth Underhill op herhaling in Crete

Guilherme Jorge had een selectief 5*-parcours gebouwd. Zeven combinaties bereikten de barrage wat een mooie strijd opleverde. Beth Underhill ging als eerste van start en reed met de elfjarige Hannoveraan Count Me In een vlotte foutloze ronde in 38,65 seconden.

‘Eerste 5*-wedstrijd’

Underhill na afloop: “Het was zijn eerste 5*-wedstrijd dus ik wilde hem niet te hard pushen. Maar ik wilde toch ook druk bij de andere ruiters leggen.” De tactiek pakte goed uit want de Canadese werd niet meer ingehaald.

Keach op 0,2 seconden

Scott Keach kwam dichtbij de tijd van Underhill met de BWP gefokte Fedor (v. Kashmir van Schuttershof). Hij bleef steken op 38,81 seconden en pakte de tweede plaats. Vorige maand was het paar ook al een keer derde in de 5* GP in Calgary.

KWPN-merrie Kahlua derde

Weer een tiende van een seconde achter Keach werd Andrew Kocher derde met de tienjarige KWPN-merrie Kahlua (v. Tygo). Hij was de laatste foutloze in de barrage. Rowan Willis was de snelste vierfouter op de AES-merrie Blue Movie (v. Chacco-Blue) in 36,12 seconden. Ali Wolff werd met Casall (v. Casall) vijfde met een balk in 38,13 seconden.

Bron Persbericht HITS