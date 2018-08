Bettendorf is Bulthuis net te snel af

Bulthuis verscheen aan de start met de Baloubet du Rouet-zoon Blue Silver. In de barrage finishte het duo in 33,17 seconden.

Buitenlanders troeven Zwitserland af

Charlotte Bettendorf ging in 32,47 seconden over de finishlijn met Julysse. De top drie werd compleet gemaakt door onder de vlag van de FEI rijdende Abdullah Al Roudan in het zadel van de Ludwig von Bayern-dochter La Luna 356.

De rest van de top elf werd bezet door thuisrijdende ruiters.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl