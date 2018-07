Bettina Hoy’s Ringwood Cockatoo overleden

Ringwood Cockatoo werd in Ierland geboren bij Hilary Greer. De zoon van de volbloedhengst Peacock xx kwam via de Zwitsers Nadine Sola-Perret terecht bij Bettina Hoy’s ex-man Andrew Hoy, maar de Duitse nam al snel de teugels over.

Twee 4* overwinningen

Het paar had een lange succesvolle carrière in de sport. Bettina Hoy won met de Ier tien 3*-wedstrijden (waaronder Boekelo in 2002) en twee keer een 4*, die van Luhmühlen in 2005 en in Pau in 2008.

Brons op EK

Op de Olympische Spelen in Athene werden Cockatoo en Hoy individueel negende. Vervolgens hielp het paar de Duitsers aan een bronzen medaille op de Europese kampioenschappen in 2005 en een gouden medaille op de wereldruiterspelen in hun eigen land in 2006. In 2007 pakten ze hun eerste individuele medaille. Het werd brons op het EK in het Italiaanse Pratoni.

Afscheid in Boekelo

Op de Military Boekelo in 2009 nam Ringwood Cockatoo officieel afscheid van de sport. Onder de Thaise ruiter Promton Kingwan liep hij nog een paar kleine wedstrijden voordat hij naar Engeland ging om daar van zijn pensioen te genieten.

Mooiste momenten

Bettina Hoy eindigde haar bericht met: “Hij gaf me de mooiste momenten van mijn sportcarrière en hoewel ik niet de medaille heb om het te bewijzen, zal hij voor mij altijd de Olympisch kampioen zijn. RIP Cockatoo.”

Bron Facebook/Eventing Nation