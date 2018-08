Bezoekersmaatregelen Tryon (een beetje) aangepast

Wie het terrein van de Wereldruiterspelen in Tryon betreedt, mag nu één doorzichtig flesje water bij zich hebben en één ‘pint-seized’ snack. Ook is het camerabeleid iets versoepeld: één cameralens van maximum 70-300mm is toegestaan. Cameratassen worden wel onderworpen aan een securitycheck en krijgen een label.

Voorzorgsmaatregelen

Tot slot goed nieuws voor de marathon- en eventingbezoekers: tuinstoelen zijn toegestaan! Uiteraard niet meer dan één per betalende bezoeker, en de stoel wordt onderworpen aan een extra controle. “We must take precautionary measures for large events in the USA”, reageert de organisatie op verontwaardigde reacties op hun Facebookbericht.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl