Bianca Schoenmakers sluit internationaal in stijl af

Schoenmakers gaf daarmee een mooi visitekaartje af. “Weet je, internationaal rijden is geen must voor mij, maar op CSI Eindhoven rijden vind ik wel fantastisch. Of in de Derby op Indoor Brabant. Ik rijd ook heel graag basiswedstrijden Z, ZZ, 1.40m niveau, maar liever niet meer in de allerlaagste klassen. Het meest ideale is dat ik straks parttime kan rijden en mensen ga trainen en wat met media/communicatie ga doen. Het is even zien hoe ik daar een invulling aan kan geven.”

‘Een fantastisch paard’

Onder toeziend oog van Hans Dings uit het nabijgelegen Heeze schitterde ‘Schumi’ in elk geval nog een keer in de internationale ring. Dings fokte Cream Couleur Z zelf. “Een fantastisch paard. Eén voor de toekomst”, laat de winnares weten.

Houtackers derde

In de finale van de Youngster Tour kwamen er 16 terug voor de barrage. Michael Huges werd tweede op Cleo van de Helle (v. Connor), voor Yves Houtackers op Gracieuza H (v. Namelus R).

Andersson sterk in Youngster Tour

Stephex Stables werkt aan de toekomst! De achtjarige merrie Finally Z (v. Figaro C) van de Belg Stephen Conter van Stephex Stables won vanochtend de 1.40m Vakwerk Uitzendgroep Prijs. De Zweedse amazone Petronella Andersson bleef de nummer twee Gert-Jan Bruggink op Colocinni (v. Cornet Obolensky) met ruim twee seconden voor.

Bruggink en Emmen op twee en drie

Derde werd Kim Emmen op Happy (v. Lux Z), voor Kevin Olsmeijer op Ferdinand (v. Viceroy T) en Malin Parmler met Koko van ’t Eigenlo (v. Echo van ’t Spieveld).

Bron CSI Eindhoven