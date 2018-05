Bijna 78% voor Werth en Don Johnson in GP-München

Vorige week in Mannheim stonden Werth en de Don Frederico-zoon ook voor Schneider in de uitslag van de Grand Prix, alleen toen had Schneider Faustus mee. In de kür kwam Werth toen niet verder dan ruim 71%, waarmee ze achter Schneider kwam te staan bij de prijsuitreiking. Voor haar proef met de zwarte hengst van San Remo kreeg Schneider vandaag precies 76%, terwijl Werth uitkwam op 77,935%.

Top drie

De top drie in de Grand Prix in München werd verder compleet gemaakt door Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB. De Zuid-Duitse amazone bracht de Easy Game-dochter pas voor de derde keer uit in de internationale Zware Tour en voor het eerst op 5*-niveau en kreeg 74,109% voor haar proef.

Balkenhol en Werndl

Anabel Balkenhol en Benjamin Werndl zaten elkaar op de hielen voor de vierde en vijfde plek. Balkenhol kreeg uiteindelijk met 72,848% iets meer voor haar proef met Heuberger TSF (v. Imperio) dan Werndl met Daily Mirror (v. Damon Hill) en mocht zich als vierde opstellen. Met een score van 72,826% maakte het duo uit Zuid-Duitsland de top 5 compleet.

