Bijna volledig Nederlandse top 5 bij Children in Compiègne

Van Nek en Van der Pols waren beiden goed voor ruim 72%-scores. Van Nek kwam net iets hoger uit dan haar landgenote en kreeg 72,436% voor haar proef met Fariska (v. Vivaldi). Het duo werd door een jurylid op de eerste plaats gezet, de andere twee juryleden plaatsten Van der Pols bovenaan. Toch was de score van Van der Pols net iets te laag voor de zege. De amazone kreeg 72,115% voor haar proef met Excellentie (v. Don Schufro) en was daarmee de laatste met een 70+-resultaat.

Top vier

Van den Hoogen kreeg van een jurylid nog wel ruim 70% met Woodstock, maar kwam uiteindelijk uit op 69,359%. Vissser en Umbra volgden op de vierde plek met een resultaat van 67,756% waarmee ze voor bleven op de Franse Carla Marie Dufil, die voor thuispubliek vijfde werd met Eppo (v. Zjengis Khan).

Pony’s

Bij de pony’s pakte Van der Pols opnieuw een top 5-klassering. Ze kreeg met Orchid’s Syria 69,459% en mocht zich als vijfde opstellen voor de prijsuitreiking. Fleur Prinsen en Next Black Magic waren met 72,117% goed voor de derde plek en het beste Nederlandse resultaat. Thessa Gilbers volgde haar landgenote met 70,090% met Baumann’s Despino op de vierde plaats. De winst in deze pony-rubriek was voor de Britse Annabella Pidgley met Ine. Het duo kreeg 73,198% van de juryleden Pidgley was haar eigen grootste concurrent, want ze werd tweede met Cognac IX met 72,568%.

Klik hier voor alle uitslagen van de Children

Klik hier voor de uitslagen bij de pony’s

Bron: Paardenkrant-Horses.nl