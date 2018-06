Billington verslaat Nederlanders in tweester

Op het laatste moment ging James Billington er met de winst vandoor in de Roelofsen Horsetrucks 2* GP in Twente zaterdag. Gelukkig reed de Brit wel op een Nederlands gefokt paard. Met Comfortuna VDL (v. Berlin) was Billington 2/10 seconde sneller dan thuisruiters Peter Olthof en Lennard de Boer. Olthof had de Canturano-merrie Dokyra Fortuna gezadeld, De Boer kwam aan de start op Ivan R (v. Apple Juice).