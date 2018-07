Billy Twomey klopt thuisruiters in Falsterbo-GP

Twomey kwam in actie met de negenjarige Kimba Flamenco (v. Je T’aime Flamenco) en was in de eerste omloop een van de acht foutloze combinaties met de ruin.

Vier dubbel foutloos

Behalve Twomey en Kimba kwamen nog drie andere combinaties dubbel foutloos rond. Karlsson was van deze drie het snelst met Ida van de Bisschop. De Zweedse amazone liet de BWP-merrie in 55,89 seconden over de streep galopperen en werd daarna met 0,o9 seconden geklopt door Twomey. Peder Fredricson kwam even daarvoor ook dubbel foutloos rond met H&M Christian K (v. Namelus R). Het duo is in vorm op het moment, vorige maand in Rotterdam eindigden ze op de tweede plaats in de Grand Prix. Malin Baryard-Johnson was de vierde en laatste dubbel foutloze in deze Grote Prijs. Met H&M Indiana, net als Karlssons Ida een nakomeling van Kashmir van Schuttershof, was de amazone net iets langzamer dan haar landgenoot en eindigde daarmee net buiten de top drie.

Jochems en Van der Vleuten

Kevin Jochems bleef foutloos in de eerste omloop met Captain Cooper net als Maikel van der Vleuten met Idi Utopia. In de tweede ronde kreeg Jochems een balk met de Namelus R-zoon en eindigde daarmee op de zesde plek. Van der Vleuten en de merrie van Quasimodo Z kwamen uit op vijf strafpunten en de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl