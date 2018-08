Bindels’ Caleya wint eerste 1,60m Grote Prijs

De door Sjaak Bindels uit Siebengewald gefokte negenjarige Caleya (Calido I x Lancer II) gaat lekker met Kathrin Eckermann. De merrie, die eerder gereden werd door Kathrins vader Otmar, is pas sinds maart onder het zadel bij Kathrin en won achtereenvolgens de Grote Prijs van Kronenberg( CSI2*, 1,45m), een 1,50m in Hagen (CSI4*) en afgelopen weekend de 3* Grote Prijs van Opglabbeek (1,60m). Daartussen zat nog een tweede plaats in Linz (1,50m).