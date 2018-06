Bjinse Venderbosch en Gerdine Frens aan de leiding na dressuur

Na de dressuur op de eerste dag van de Renswoude Horse Trials gaat Bjinse Venderbosch met Lord Mayor aan de leiding in het NK junioren met in totaal 28,40 strafpunten. Bij de Young Riders is het Gerdine Frens, die de leiding heeft genomen. Zij heeft met Wishfull Thinking tot nog toe 28,40 strafpunten.