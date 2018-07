Blessure Balmoral Sensation houdt Adelaide-winnaar Johnstone uit WEG-team

Op het CHIO Aken werden Clarke Johnstone en Balmoral Sensation nog vijfde en zorgden, samen met Tim Price, voor de Nieuw-Zeelandse overwinning in de landenwedstrijd. Daarvoor had het paar sinds de Spelen van Rio al vijf overwinningen uit acht starts achter hun naam staan. Op de Spelen werd Johnstone zesde en met het team vierde. Het duo is een van de sterkste combinaties uit het Nieuw-Zeelandse team.

Geen enkele hindernisfout

De ERM-wedstrijd in Arville was voor de Nieuw-Zeelander en zijn paard weer de eerste wedstrijd in Europa sinds de vijfde plaats in Badminton in 2016. In België werd het duo zevende. Balmoral Sensation is in vier van de 30 wedstrijden in zijn carrière niet gefinisht. In alle uitgelopen wedstrijden maakte hij geen enkele hindernisfout in de cross.

Clarke is erg teleurgesteld dat hij niet met het team kan afreizen naar Tryon en hoopt op een snel herstel van zijn Ritchie.

Bron Horse&Hound