Blessure staat deelname Tryon Schut-Kery en Sanceo in de weg

“Het is een teleurstelling me terug te moeten trekken voor de Wereldruitrspelen. Sanceo is niet goed genoeg voorbereidt op de aankomende evenementen in Europa. Ik wil er zeker van zijn dat hij de benodigde tijd krijgt om weer helemaal goed in vorm te komen”, liet zijn amazone weten aan Eurodressage.

Graves naar drie Europese evenementen

De andere kandidaten die op de shortlist voor het Amerikaanse team staan, beginnen binnenkort aan een reeks van evenementen in Europa. De meeste van hen zijn gevestigd bij Jewel Court Stud in het Belgische Wuustwezel. Bondscoach Robert Dover liet aan Eurodressage weten dat medaillekandidaat Laura Graves nog deelneemt aan CHIO Rotterdam, in Leudelange en Aachen.

Sabine Schut-Kery en Sanceo, Intermediaire II in Ankum vorig jaar



Bron: Eurodressage