Dat het heet is in Nederland zal niemand ontgaan zijn. Dat paarden daar last van kunnen hebben, mag ook genoegzaam bekend zijn. Ook de KNHS communiceert dezer dagen uitgebreid over transport bij warmte, wedstrijdorganisatie bij een hittegolf en het protocol extreme temperaturen. Extreme temperaturen zijn in de gehanteerde definities maxima (overdag) van boven de 30 °C en minima (’s nachts) van boven de 20 °C. Volgens die definities wordt ook vrijdag 27 juli extreem weer verwacht. Het is de eerste dag van het seniorenkampioenschap dressuur, de Grand Prix wordt aan het begin van de avond verreden.

Hitteprotocol

Goed dat de KNHS leden en andere paardeneigenaren op de hoogte brengt van wat verantwoord is en wat niet. Goed dat ze de verenigingen ondersteunt door wedstrijdafdrachten kwijt te schelden als wedstrijden vanwege de hittegolf worden afgelast. En goed dat ze al eerder deze week besloten om het programma van het NK op donderdag te annuleren en op vrijdag alleen ’s ochtends en ’s avonds rubrieken te laten plaatsvinden.

Jammer dat het niet genoeg is. Morgenavond om 18:00 wordt Adelinde Cornelissen met Zephyr als eerste starter in de ring in Ermelo verwacht, bij een temperatuur van zo’n 34 graden. Tegen de tijd dat Madeleine Witte-Vrees om 21:02 haar GP rijdt, is het nog immer 30 °C. Misschien valt het allemaal nog nèt binnen de randvoorwaarden van het eigen hitteprotocol, dat afgelasten bij temperaturen boven de 35 °C aanraadt. Maar dan nog moet je dit als KNHS helemaal niet willen.

Eigen feestje

Het NK is het eigen feestje van de KNHS, op het eigen terrein in Ermelo. Natuurlijk is het een ramp voor de organisatie en vereist het een heleboel kunst- en vliegwerk om zaken op het laatste moment te verschuiven of te laten vervallen, maar je bewijst er helemaal niemand een dienst mee om bij 34 graden een kampioenschap te verrijden.

Je brengt onze beste dressuurpaarden in gevaar door topprestaties te eisen onder omstandigheden die tot spierschade of erger kunnen leiden. Want natuurlijk doen die dieren gewoon hun best voor hun – eveneens oververhitte – ruiters en amazones, die zich allemaal graag in de kijker willen rijden. Of ze nu kans maken op een WK selectie of niet. En kan je het hen nou echt kwalijk nemen dat ze mee willen rijden als het niet wordt gecancelled? Misschien wel, want iedere ruiter en eigenaar heeft een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn paarden. Maar ligt hier niet nog veel sterker een verantwoordelijkheid voor de sportbond die hen (en ons allen) vertegenwoordigt?

Dierenwelzijn hoog op de agenda

Ik hoop dat ik niet de enige ben die vanavond in een zweterig kantoortje koortsachtig naar de weersverwachting zit te staren. Ik hoop dat het volgende nieuwsbericht op de KNHS site vermeldt dat de GP naar zaterdag wordt verplaatst, als het 10 graden koeler is. En mocht dat niet zo zijn, dan wens ik de bondscoach en onze dressuurtoppers veel wijsheid. Want die kunnen natuurlijk ook nog besluiten om massaal verstek te laten gaan.

Het is makkelijk zat om als KNHS mooie stukjes over dierenwelzijn bij hittegolven op je website te publiceren. En het doet natuurlijk niet zoveel pijn om de wat minder belangrijke rubrieken van een NK te verschuiven of laten vervallen.

Maar als je als bond wilt laten zien dat je dierwelzijn écht hoog in het vaandel hebt en dat je ook daadwerkelijk begrijpt dat het jouw verantwoordelijkheid is om het imago van onze mooie sport hoog te houden, dan heb je ook de ballen om het belangrijkste evenement op je kalender af te blazen of te verplaatsen als de omstandigheden daarom vragen.

Mirjam Hommes

Freelance medewerker Horses.nl