We hebben het vroeger allemaal wel geleerd: als je iets moois hebt, moet je er zuinig op zijn. Dan blijft het langer mooi, en gaat het langer mee. Ook in de paardenwereld wordt deze kreet steeds vaker geslaakt en dat is, denk ik, een goed teken.

Pennyhart

Mijn Pennyhart maakt telkens een blij sprongetje als ik het weer lees: “Dit paard is echt speciaal. Hij doet alles voor me en geeft altijd 200%. We zijn ook echt heel zuinig op hem, met het oog op de toekomst.”

Vervolgens ziet de oplettende mens datzelfde paard op een aantal uitslagenlijsten voorbij komen. De Pavo Cup selectie, de Pavo Cup finale, de KNHS selecties, de KNHS kampioenschappen, de Subli Cup selecties, de Subli Cup finale, de WK jonge dressuurpaarden selecties, de WK voor jonge dressuurpaarden.

En dan vraag ik me af hoe ver die toekomst dan is, waar dat oog op gericht is.

Euro’s

Het lijkt wel of tijd een andere betekenis krijgt als je het in euro’s uitdrukt. Want dan is de toekomst ineens het volgende moment dat er geld aan een paard verdiend kan worden. Iets wat zakelijk gezien heel logisch is als je er een kosten-batenanalyse en risicoberekening op loslaat… Maar we hebben het hier over dieren (en het gemiddelde paard kijkt me vragend aan als ik vraag of hij wel weet wat dat potverdorie allemaal kost).

Zakenwereld

Blijkbaar is er geen plaats voor zuinigheid in de keiharde zakenwereld die Paard heet. Want als je openlijk aangeeft écht zuinig te willen zijn op het talentvolle paard wat je onder je hoede hebt, loop je het risico dat je te voet verder mag. Misschien kan er nog een bedankje af, maar het paard moet geld verdienen.

Sabine van Amerongen