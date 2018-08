Blom Cup: Der Senaat 111-zoon Gerlos met beste uitgangspositie naar finale

Hij verwees daarmee Willem Greve met Gogo Karla V sport-spr (Zirocco Blue VDL uit Bokarla V elite EPTM-spr PROK van Indoctro, fokker H. Veenstra uit Feerwerd) naar de tweede plaats, gevolgd door Guilietta (Clinton uit Be Carefull van Cartani, fokker WAM BV uit Dinteloord) onder Patricia Greeve.

Gullit HBC en Monique van den Broek

Net als gister reed Monique van den Broek met de KWPN-goedgekeurde hengst Gullit HBC (Cantos uit C’Est la Vie keur IBOP-spr sport-spr van Namelus R, fokker Hans de Roover) weer overtuigend foutloos en het leverde hen vandaag, en daarmee tevens in de tussenstand, de vierde plaats op.

Grand Slam, Gringo en Grandorado

Onder zijn nieuwe ruiter Alex Gill raakte de KWPN-goedgekeurde hengst Grand Slam VDL (Cardento uit Wonder A.S. van Heartbreaker, fokker F. Kenis) vandaag opnieuw geen balk en daarmee mag ook hij zich gaan bewijzen in de finale op donderdag. Dat geldt tevens voor de KWPN-goedgekeurde hengsten Gringo (Catoki uit D.Zarah R 7 ster EPTM-spr PROK van Tolan R, fokker Stal Roelofs uit Den Ham) onder Boy-Adrian van Gelderen en Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek uit Charmieque elite IBOP-spr EPTM-spr sport-spr PROK van Carolus II, fokkers D.J. Verhoeven en M. Rietberg) met Willem Greve.

Uitslag

Naar alle uitslagen

Bron: KWPN