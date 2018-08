Blom Cup: KWPN-hengst Jamboree TN pakt zege in halve finale

Met een 8,1 voor het springen en een 8,3 voor de rijderij toonde de bij het KWPN en Zangersheide goedgekeurde hengst Jamboree TN (Vigo d’Arsouilles uit Belle Amie II S elite EPTM-spr sport-spr PROK van Carolus II, fokker Familie Van Straaten) van Team Nijhof en Paul Leijser zich onder Zoï Snels het meest complete vierjarige springpaard in deze halve finale.

Goede techniek

“Het was een mooie constante rit en Jamboree TN laat zich goed rijden. Hij toonde een goede techniek op de sprong, springt elke hindernis op dezelfde manier en werd steeds losser in zijn lichaam tijdens de rit”, licht jurylid Loewie Joppen toe.

J.Coutinho en Jay Star delen tweede plek

De tweede plaats werd gedeeld door J.Coutinho (stb.naam Just Chesnut, Harley VDL uit Real Chessnut ster van Goodtimes, fokker M.E. Bosman van de Most uit Slagharen) onder Rink-Jan Dijkstra, en de KWPN-goedgekeurde hengst Jay Star (Big Star uit Earl Grey elite IBOP-spr sport-spr PROK van Cardento, fokker Alexandra van der Peijl) onder Guido Schoemaker), die beide een 8,2 voor het springen en een 8,0 voor het rijden kregen.

Paarden voor de toekomst

“De Harley is een heel patent springpaard, die veel vermogen toont en nog wat aan kracht en lossigheid kan winnen. Zeker een paard voor de toekomst, en dat kan ook gezegd worden van Jay Star. Deze zoon van Big Star heeft veel vermogen, lijkt scherp genoeg en laat zich fijn rijden. Hij mag in alles nog iets sneller worden, maar het is ook een groot paard.”

Hoogste springpunten maar niet in top

Twee paarden die de hoogste punten voor het springen kregen, kwamen door pech niet terug in de top van het klassement. Zo sprong de KWPN-goedgekeurde hengst Jacadello (Cascadello uit B-La Palma van Lordanos, fokker Harm Thormählen) overtuigend rond maar verloor hij een hoefijzer wat resulteerde in een springfout. “We hebben hem een 8,5 gegeven voor het springen en hopen hem in de finale terug te zien, want hij was vandaag zeker één van de beste paarden”, vult jurylid Arnold Kootstra aan. Met een 9 voor het springen maakte de Cardento-zoon Jesther (uit Vesther keur sport-spr prest van Guidam, fokkers J. en G.J.A. Moerings) onder Bas Moerings het meeste indruk, maar een langsloper en tijdfouten houden hem buiten de finale.

Bron: KWPN