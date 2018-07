Blom en Naber op podium Emmeloord

Dat Blom ook daadwerkelijk aan de start kwam in Emmeloord bleef lang onzeker. Twee weken geleden brak de amazone haar sleutelbeen en pas enkele dagen voor de wedstrijd zat ze weer in het zadel. “Ik ben op zondag geopereerd en heb toen een week heel rustig aan gedaan. De maandag voor Emmeloord ben ik voor het eerst weer op een paard gaan zitten. Rijden ging eigenlijk wel goed zonder pijn. Ik heb voorzichtig steeds iets meer gedaan en het maar gewoon geprobeerd. Dat het kon bleek wel uit het resultaat, alle drie mijn paarden gingen fijn foutloos door de cross”, vertelt ze lachend.

Fijne zesjarige

Merel is enthousiast over de wedstrijd in Emmeloord: “Het was een mooie cross en alles zat er in. Op het moment hebben natuurlijk alle kleinere wedstrijden er last van dat het zo droog is waardoor het overal hard en stoffig is, maar daar doe je niets aan. Lucky You, waarmee ik derde werd, liep fijn dressuur, sprong goed en ging overtuigend door de cross. Ik vind het echt een hele fijne zesjarige. Nu doen we even iets rustiger aan en dan gaan we over drie weken naar de wedstrijd in het Poolse Strzegom”, vertelt Blom over haar plannen.

Uitslag Eventing Emmeloord 20-21 juli:

CIC1*

Ricarda Berkenheide (Dui) – Louk, 26.40 strafpunt Kristina Weitkamp (Dui) – Quinn, 30.00 Merel Blom (Aalten) – Lucky You, 32.50

CIC2*

Fouaad Mirza (Ind) – Touchingwood, 35,20 Elena Otto-Erley (Dui), 35.60 Alice Naber-Lozeman (Biddinghuizen) – ACSI Zamzam, 40.10

