Blum wint 1,50m kwalificatie Münster, Schuttert 11e

Blum reed met DSP Alice (v.Askari) overtuigend foutloos in de 1,50m rubriek. De combinatie is deel van het Duitse team voor de WEG in september, en laat zo de goede vorm zien. In de barrage reed de Duitse een tijd van 37,92 en bleef zo de concurrentie voor.

Nederlander(s)

Achter Blum werden Paul Esterman (Curtis Sitte) en Holger Wulschner (Zuckersuess D’Argilla) tweede en derde. Op plaats zeven vinden we een combinatie met een Nederlands tintje. Wilton Porter, pupil van Jeroen Dubbeldam en woonachtig in Weerselo, kreeg met Caletto Cabana (v.Cassini I) een tijdfout, waarmee Porter nog zevende werd. Frank Schuttert moest door een fout genoegen nemen met de 11e plaats met zijn Claus Dieter (v.Clarimo).

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl