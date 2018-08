Boekelo-winnares Cekatinka naar WEG Tryon

De keus voor de elfjarige Cekatinka en Tim Price voor het eventingteam van de Kiwi’s voor Tryon is niet gek. Het paar heeft een goede reeks wedstrijden achter hun naam staan. Price nam de King Kolibri-dochter een jaar geleden over van zijn vrouw Jonelle. In alle zeven starts, allemaal op 3*-niveau, liep het duo een top tien klassering, met als hoogtepunt de zege in Boekelo.

‘Fokken voor topsport, als ’t lukt is geweldig’

Jan Greve uit Haaksbergen fokte Cekatinka uit de Julio Mariner-dochter Katinka. Deze merrie bracht ook het 1,60m-paard Simon (v. Luidam) die onder Michael Whitaker sprong. In een interview met RTV Oost vertelt Greve na Cekatinka’s overwinning in Boekelo: “Ik heb het beestje gefokt en na 3,5 jaar is ze naar Engeland gestuurd. Judy Bradwell heeft haar verder opgeleid en uiteindelijk is ze dan hier terecht gekomen. (…) We fokken die paarden niet om ergens op een manegebedrijf te eindigen. We fokken voor de topsport en als dat dan lukt is dat geweldig.”

‘In goede handen’

Op de vraag of Greve wist dat het erin zat bij deze merrie antwoord hij: “Ja het was wel een heel goed paard. Die moet dan natuurlijk ook in goede handen terecht komen maar deze merrie had het nooit beter kunnen treffen dan met Tim.” (Luister hier het hele interview terug via RTV Oost.)

Echtgenote Jonelle ook in team

Ook Tim Price’s vrouw Jonelle is geselecteerd voor het Nieuw-Zeelandse team. Zij staat op de short-list met Badminton-winnaar Classic Moet (v. Classic xx). Verder zitten routinier Mark Todd met de elfjarige McClaren (v. Clarimo), Blyth Tait met Dassett Courage (v. Courage II) en Dan Jocelyn met Grovine de Reve (v. Hermes de Reve) in het team.

