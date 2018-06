“Bon Coeur heeft heel veel potentie, zowel voor de fokkerij als rijpaard”, liet Vilhelmson-Silfvén weten aan St. Georg. De amazone prijst zijn rijdbaarheid en manier van bewegen.

Tweemaal reservekampioen

Met Lena Berwe in het zadel werd Bon Coeur in 2015 reservekampioen van de driejarige Hannoveraanse hengsten en won in datzelfde jaar de zilveren medaille op het Bundeschampionat. Een jaar later won hij onder Christin Schütte wederom zilver op het Bundeschampionat.