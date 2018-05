Bonder derde in Derby Drammen

Net zoals in de Eindhovense Derby was het in Drammen ook een Fransman die er met de zege vandoor ging. In Eindhoven was het Maximilien Lemercier, in Drammen Clement Boulanger. Hij stuurde de negenjarige Volupte de la Jarthe (Air Jordan x Papillon Rouge) het snelst (124s) én foutloos door het derbyparcours en streek daarmee bijna 6.000 euro op. De eerste dikkere geldprijs voor de merrie. Ook foutloos bleef de Noorse Marrit Haarr Skollerud met Kirby de Muze (v. Nabab de Reve). Zij had iets langer nodig om het parcours door te komen: 133 seconden.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl