Bondscoach Bettina Hoy is het kunstje nog niet verleerd

“Ik ben heel tevreden. Luhmühlen ligt ons altijd goed. Omdat dit weer mijn eerste wedstrijd was heb ik voor de drie sterren-tour gekozen, voor de vier sterren heb ik niet genoeg tijd en training gehad. Designer is op dit niveau enorm ervaren en we zijn heel goed op elkaar ingespeeld” liet de Duitse amazone aan St. Georg weten.

Verrast

Niet lang na de rit van Hoy werd haar resultaat verbeterd door landgenote Julia Krajewski, die met meer dan 80% (19,9 strafpunten) de ring uit kwam. “Ik was zelf verrast door de hoge score. Ik had geen idee, maar merkte wel dat het publiek heel tevreden. Sam is eigenlijk geen dressuurpaard, maar geeft alles”, vertelt ze over Samourai du Thot.

Uitslagen.

