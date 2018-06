Boonzaaijer en Pen in voorlopige top drie CIC3*-Renswoude

Krajewski ging na de dressuurproef direct al aan de leiding met Samourai du Thot (v. Milor Landais) en bleef ook in het springparcours foutloos en binnen de tijd. Boonzaaijer begon de wedstrijd op haar thuisbasis met Campbelle WS (v. Van Gogh) met de vierde plaats na de dressuur en klom dankzij haar foutloze ronde in het springen twee plekjes omhoog in de tussenstand. Ook Pen klom twee plaatsen omhoog in de tussenstand na het springen. Zij begon de wedstrijd met Undercover (v. Fundu du Mont) met de vijfde plek na de dressuur en is na het springen de voorlopige top drie binnengekomen.

Seigneur Medicott

In de CIC2* zijn ook de eerste twee onderdelen al verreden. Fouad Mirza gaat met Bettina Hoy’s voormalige topper Seigneur Medicott aan de leiding met 22,30 strafpunten. Het is de eerste keer dat de Indiase ruiter internationaal op driesterren niveau uitkomt met de twaalfjarige zoon van Seigneur D’Alleray. Vorig jaar won het duo al wel een CCI in Italië, toen ze nog maar net een combinatie waren.

Sandra Auffahrt volgt met Daytona Beach (v. Duke of Hearts xx) op de voorlopig tweede plaats met 25,30 strafpunten en Krajewski staat in deze rubriek derde met Amande de b’Neville (v. Oscar des Fontaines) met 28,80 strafpunten.

CCI2*

In de CCI2* gaat Tim Lips aan de leiding met Eclips. In deze rubriek is alleen nog de dressuur verreden en Lips staat met een klein verschil bovenaan met de zoon van Phin Phin. Het duo dat begin mei in Kronenberg de CIC2* won heeft tot nog toe 26,70 strafpunten. Gerdine Frens volgt met Wishfull Thinking (v. Latano), waarmee ze aan de leiding gaat in het NK, dat onderdeel is van de Renswoude Horse Trials, op de tweede plek met 27,60 strafpunten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl