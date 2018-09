Bram Chardon: ‘Opgegroeid op de men-wedstrijden’

Maar Chardon nam pas in 2008 het besluit zich volledig te gaan focussen op de sport. “Volgens mij was het na de Wereldkampioenschappen in Nederland, waar mijn vader wereldkampioen werd.” Daarvoor speelde hij voetbal en fietste. Hij begon zijn carrière met drie individuele wereldkampioenschappen met het pony-team. In 2016 stroomde Chardon door naar de paarden.

Geen strijd

Er wordt geen onderlinge strijd tussen vader en zoon ervaren. “Afgelopen februari namen wij beiden deel aan de Indoor-finales, dus nu nemen we het op tegen elkaar het gehele jaar door. Ik stond in de finale zelfs een plek boven hem, wat binnen de familie natuurlijk heel leuk is om zo dicht bij elkaar te eindigen. Afgelopen jaar was al een grote verbetering, maar ik denk dat dit jaar het eerste jaar is dat we allebei in de top vijf van de Wereldranglijst staan.”

Bron: KWPN