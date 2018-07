Bram Chardon wint jacht op CHIO Aken

De menners startten in omgekeerde volgorde van de dressuuruitslag van donderdag zodat de hoogst geplaatste menners de parcoursen van hun collega’s goed konden bestuderen. Jozsef Dobrovitz scoorde 1740 punten, Koos de Ronde volgde hem op de voet met 1730. Nadat Bram Chardon de lei schoon wist te houden deed Mareike Harm een goede poging zijn score te verbeteren.

Joker

Helaas rolde er een balletje waardoor ze de overwinning nipt mis liep. Ook IJsbrand Chardon tikte twee balletjes van de kegels waardoor de punten voor deze poorten niet meetelden. Laatste starter Boyd Exell had de beste kaarten in handen, maar de bel ging net voordat hij voor de tweede keer de Joker in ging, zodat hij vandaag genoegen moest nemen met de achtste plaats, die hij deelt met Christoph Sandmann.

Uitslag

Bron: Hoefnet/Clip My Horse